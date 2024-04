Caracoles è disponibile su iOS e Android: il gioco di corse più lento del mondo

Caracoles è un particolare gioco di corse che si distingue per essere il più lento di tutti, mettendo in scena delle sfide tra bizzarre creature gelatinose che sembrano avere a che fare con le lumache, soprattutto per quanto riguarda la loro lentezza.

Ne avevamo parlato tempo fa in occasione del Red Bull Indie Forge, quando il titolo in questione era stato nominato come uno dei finalisti, e torniamo a parlarne oggi perché Caracoles è disponibile su iOS e Android, scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play Store.

Caracoles si basa su un gameplay molto semplice, che richiede sostanzialmente l'uso di un solo dito, con il quale tracciare un percorso da un punto A a un punto B per la propria "lumaca", in modo da cercare delle traiettorie in grado di darci dei vantaggi sugli avversari.