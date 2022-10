Red Bull Indie Forge: Caracoles è il primo dei finalisti di questa edizione

Dopo una durissima fase di selezione nella quale abbiamo esplorato la scena indipendente italiana, il Red Bull Indie Forge entra nella fase finale, quella dalla quale emergerà il vincitore di questa edizione. A partire dalle 16 di oggi Marco Mottura presenterà in diretta su Twitch Caracoles, il primo progetto selezionato dalla giuria di esperti riunita da Red Bull.

Caracoles è un gioco competitivo che è possibile assaporare sia in locale che in multiplayer. I suoi sviluppatori dicono che sia divertente da guardare, ma soprattutto da giocare, grazie alla sua imprevedibilità che renderà ogni gara davvero unica.

Un'altra particolarità del gioco è che sarà disponibile su qualsiasi piattaforma, in modo da poter sfidare un massimo di altri 100 giocatori ovunque, da casa, sul treno e persino in bagno! Ovviamente non mancheranno skin con le quali personalizzare il proprio avatar, tracciati con i quali espandere l'esperienza, collezionabili e molto di altro.

Per scoprire meglio tutto quello che Caracoles ha da offrire dovrete collegarvi a partire dalle 16 sul canale Twitch di Red Bull Italia per godervi il primo dei 5 appuntamenti del Red Bull Indie Forge che ci accompagneranno da qui alla finalissima del 15 dicembre.

Non mancate!