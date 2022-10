Dead Space Remake: requisiti minimi e consigliati per PC svelati su Steam

Tramite Steam, abbiamo la possibilità di vedere i requisiti PC di Dead Space Remake, gioco in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 27 gennaio 2023. Partiamo prima di tutto dai requisiti minimi:

Sistema operativo: Window 10 64-bit +

Processore: Ryzen 5 2600x, Core i5 8600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD RX 5700, GTX 1070

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Passiamo ora ai requisiti consigliati di Dead Space Remake per PC:

Sistema operativo: Window 10 64-bit +

Processore: Ryzen 5 5600X,Core i5 11600K

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Radeon RX 6700 XT, Geforce RTX 2070

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Ricordiamo che Dead Space remake proporrà una grafica completamente aggiornata per gli hardware di nuova generazione, ma anche una serie di novità di gameplay, come il nuovo peeling system che permette di lacerare e fare a pezzi i mostri in modo dinamico con le armi di Isaac.

Una stanza immersa nell'oscurità di Dead Space

Potete vedere un confronto della grafica del remake e dell'originale Dead Space nella nostra notizia dedicata.