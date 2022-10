Far Cry 6 GOTY Edition disponibile al prezzo di 120€, include una nuova espansione

Confermando i rumor trapelati in rete la scorsa settimana, da ora è disponibile Far Cry 6 Game of the Year Edition, edizione completa dell'open world di Ubisoft che include tutti i contenuti pubblicati in precedenza, Far Cry 3: Blood Dragon e una nuova espansione, "Naufragio tra i mondi".

Questa edizione è acquistabile al prezzo di 119,99€ per PS5, PS4, Xbox Series X|S, One e PC (Epic Games Store), un prezzo all'apparenza elevato per un'edizione completa, ma è anche vero che i contenuti abbondano. Oltre al gioco base infatti sono inclusi tutti gli aggiornamenti gratuiti (incluso un nuovo livello di difficoltà), i contenuti del Season Pass, Far Cry 3: Blood Dragon, pacchetti aggiuntivi e come accennato la nuova espansione Naufragio tra i mondi di futura pubblicazione.

Far Cry 6

Nello specifico Far Cry 6 Game of the Year Edition include:

Far Cry 6

Espansione Naufragio tra i mondi (in arrivo)

Season Pass con 3 episodi DLC e Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition

Il pacchetto Vizio

Il pacchetto Caccia al coccodrillo

Pacchetto Spedizione nella Giungla

Tutti gli aggiornamenti gratuiti di gioco, inclusi una nuova difficoltà, cambio di munizioni, dotazioni individuali e altro!

Coloro che sono già in possesso di Far Cry 6 possono passare all'edizione GOTY acquistando l'Upgrade Pass, disponibile al prezzo di 59,99 euro.