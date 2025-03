Far Cry 6 Limited Edition in offerta per la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon Italia

Tramite Amazon Italia è possibile acquistare Far Cry 6 Limited Edition a un prezzo scontato per la Festa delle Offerte di Primavera 2025. Questa edizione esclusiva Amazon è disponibile a 19,99€ su PlayStation 4 (sconto del 20%) e a 20,49€ su PlayStation 5 (sconto del 5%). Potete acquistare la versione PS4 qui e la versione PS5 qui oppure tramite i box seguenti. La Limited Edition di Far Cry 6 include contenuti extra rispetto all'edizione standard, tra cui il pacchetto Arma Giustiziera e il Companion Chorizo, l'adorabile cagnolino che aiuterà i giocatori durante l'avventura. Grazie alle offerte primaverili, questa versione è ora disponibile a prezzi vantaggiosi per entrambe le piattaforme.