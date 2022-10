Dead Space: video confronto mostra i passi in avanti della grafica e del sistema di illuminazione

ElAnalistaDeBits propone un video confronto dedicato a Dead Space Remake e alla sua versione originale, sfruttando i nuovi contenuti mostrati dal trailer di ieri. Potete vedere il confronto nel video qui sopra, che ci mostra i passi in avanti della grafica e del sistema di illuminazione.

Ricordiamo che il capitolo originale di Dead Space è stato pubblicato nel 2008 e, pur essendo visivamente ancora piacevolissimo, non può reggere il confronto con il remake che arriverà a gennaio 2023. Il video confronto mette fianco a fianco i due giochi e ci permette di vedere quanto è migliorato.

Dead Space presenta inoltre miglioramenti chiave del gameplay, tra cui il nuovo Sistema Peeling che introduce carne, tendini e ossa stratificate che si rompono, si lacerano e si frantumano in modi nuovi, mentre li si colpisce con le armi di Isaac.

Ci sarà poi Intensity Director che "regola dinamicamente ciò che si presenta sul cammino di Isaac, dagli spawn dei Necromorfi e dal modo in cui si sceglie di attaccarli, agli effetti ambientali come luce, fumo, particelle e suoni. Anche il battito cardiaco, la respirazione e gli sforzi di Isaac si regolano in base al suo livello di stress, per fornire ai giocatori un feedback diretto sul suo stato mentale, emotivo e fisico."

Ricordiamo poi che Isaac sarà doppiato, a differenza dell'originale capitolo nel quale il protagonista era silenzioso. In cabina di registrazione è tornato Gunner Wright, la voce originale di Isaac in Dead Space 2 (2011) e Dead Space 3 (2013).

Infine, vi segnaliamo anche che al pari del gioco originale Dead Space Remake sarà un unico piano sequenza, senza alcun caricamento o interruzione. Potete vedere il trailer più recente a questo indirizzo.