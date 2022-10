Valkyrie Elysium, la recensione del nuovo action GDR di Square Enix

Un giorno Square Enix magari ci spiegherà questa sua ostinazione a ripescare vecchi classici, stanziare budget risicati e farli uscire nei periodi peggiori possibili. Perché se vuoi testare un potenziale mercato e sviluppi un nuovo gioco con due spicci, non dovrebbe sorprenderti che ci restino male non solo i fan, ma anche i giocatori che si avvicinano alla serie per la prima volta. E il caso di Valkyrie Elysium è ancora più controverso, dato che Soleil Inc. , che l'ha sviluppato al posto di tri-Ace, ha stravolto la formula JRPG originale per passare a una deriva completamente action.

Anche la colonna sonora è senza infamia né lode. È sicuramente evocativa, ma tutt'altro che memorabile. Il doppiaggio in lingua inglese è invece di ottima qualità, sebbene la sincronia labiale lasci a desiderare nella maggior parte delle cinematiche. Ma il solo fatto che il gioco non sia stato tradotto in italiano fa capire quanto poco Square Enix abbia investito su questo revival di Valkyrie Profile.

È chiaro che il budget limitato si avverte soprattutto nella presentazione. Se la regia fa quel che può per restituire una certa solennità alla narrativa, il quadro tecnico complessivo è poco più che sufficiente. Valkyrie Elysium non è un brutto titolo, e ha diverse frecce al suo arco che possono ribattere alle iperboli che si sono lette su Internet fin dai primi trailer: i modelli 3D , per esempio, sono dettagliati e animati più che dignitosamente, con una buona texturizzazione che fa risaltare ogni minimo particolare, al netto del discutibile contorno accentuato, che può piacere o non piacere.

Valkyrie Elysium affida tutto alle suddette cinematiche e ai "fiori" che possiamo raccogliere nei vari capitoli e che rappresentano i pensieri dei mortali che hanno vissuto in quei luoghi. Mettendo insieme queste riflessioni, si inquadrano meglio le circostanze e gli antefatti che hanno condotto la Valchiria sul posto, ma è un giochino che non funziona come forse avrebbe voluto Soleil Inc. e i fiori spettrali assumono in pochi momenti un ruolo da semplici collezionabili che è molto meno nobile.

Che poi, tra viaggi nel tempo e reincarnazioni, nessun Valkyrie Profile ha mai avuto una narrativa straordinaria, intendiamoci, ma il problema di questo nuovo Elysium sta tutto in quello che si definisce solitamente "world building", cioè un insieme di particolari scritti e non scritti che contestualizzano la trama e le danno un senso.

Se pensavate che Valkyrie Elysium avrebbe proseguito la storia cominciata nel 1999 da Valkyrie Profile: Lenneth , temiamo che resterete delusi. Ad eccezione di alcuni riferimenti più o meno velati ai titoli precedenti, Valkyrie Elysium è un prodotto del tutto autonomo, e questo è un bene per chi si avvicina per la prima volta alla serie. La premessa è molto semplice: col Ragnarok alle porte, Odino crea una nuova Valchiria per salvare il regno dei mortali.

Combattimenti norreni

Valkyrie Elysium, gli Einherjar ci aiuteranno in battaglia

Per assurdo, Valkyrie Elysium eccelle proprio nell'aspetto che più lo distanzia dal resto della serie. A differenza dei precedenti Valkyrie Profile, che pur essendo atipici erano pur sempre GDR giapponesi con combattimenti a turni, il nuovo sequel è un gioco d'azione in terza persona, diviso in capitoli, cui è possibile accedere da un hub centrale.

Ogni capitolo si svolge in una grande mappa che si sviluppa orizzontalmente e verticalmente. Soleil Inc. ha lavorato bene sul level design generale: la progressione è fortemente lineare e ci sono ben pochi percorsi alternativi che conducono alla meta prefissata, ma la presenza di scrigni, fiori e collezionabili, nascosti più o meno dappertutto, spinge a esplorare ogni angolo dello scenario. Di solito si devia per pochi momenti dal sentiero principale e poi ci si ritorna sempre, ma l'esplorazione non è per niente scontata e alcuni collezionabili possono sfuggire facilmente alla vista, costringendoci poi a ripetere il capitolo per trovare proprio tutto.

Valkyrie Elysium, le Arti possono indebolire i nemici suscettibili

La percentuale di completamento non sembra determinare i finali multipli, che dipendono piuttosto da alcune scelte compiute nelle ultimissime battute del gioco: Soleil Inc. consegna al giocatore tutti gli strumenti per spolpare Valkyrie Elysium in una sola partita, senza New Game+ o altre amenità che potrebbero anche essere aggiunti in un secondo momento via DLC o aggiornamenti gratuiti, ma che al lancio semplicemente non ci sono.

In questo senso, Valkyrie Elysium è un action game davvero dritto, che si completa in una ventina di ore scarse anche risolvendo la maggior parte delle missioni secondarie. Quest'ultime sono gestite in maniera intelligente: si sbloccano interagendo coi fuochi fatui nei capitoli e sono quindi aggiunte alla schermata di selezione degli stage giocabili nel Valhalla. A quel punto, il gioco carica solo un segmento del capitolo già completato, riposizionando obiettivi e nemici per ridimensionare un altrimenti fastidioso senso di déjà-vu.

Valkyrie Elysium, la Soul Chain permette di raggiungere in un attimo i nemici lontani

In un gioco di questo tipo, dove si combatte continuamente dall'inizio alla fine, il problema della ripetitività è sempre dietro l'angolo, ma per fortuna Valkyrie Elysium è sorretto da un sistema di combattimento validissimo, il ché è ironico se si considerano le origini della serie. La demo pubblicata alcune settimane fa e che permetteva di completare il Capitolo 1 e poi importare i dati di salvataggio nel gioco finale, era puramente indicativa: nel giro di poche ore Valkyrie Elysium concede al giocatore una varietà di strumenti, armi, combo e funzionalità che hanno totalmente rovesciato le nostre tiepide aspettative.

Sia chiaro che Valkyrie Elysium non è né Devil May Cré né Bayonetta, né tanto meno Dark Souls. Il sistema di combattimento è più caotico - soprattutto a causa di una telecamera spesso imprecisa - e manca della perfezione nelle collisioni e nelle hitbox che caratterizzano i titoli degli sviluppatori più esperti e blasonati. Tuttavia, funziona benissimo ed è maledettamente divertente.

Valkyrie Elysium, il sistema di combattimento è davvero divertente

Le dinamiche che lo impreziosiscono sono davvero tante per menzionarle tutte, perciò ci concentreremo sulle più importanti. Tenete presente che la Valchiria comincia l'avventura con una spada e una manciata di combo che mescolano i due tipi di attacchi standard, ma col tempo si sbloccano armi aggiuntive che hanno caratteristiche e utilità diverse, che si possono equipaggiare in due slot diversi per scambiarle in qualsiasi momento. Ogni arma è contraddistinta da un grado di competenza che migliora con l'utilizzo e che permette di spendere le gemme accumulate nei capitoli in un potenziamento progressivo che non aumenta solo le statistiche di base, ma anche le combo a terra e in aria che la Valchiria può scaricare sui malcapitati nemici.

Le stesse gemme servono anche a sbloccare tutta una serie di bonus passivi e abilità secondarie a parte che il gioco suddivide in tre categorie: Attacco, Difesa e Supporto. Questi talenti espandono ancora di più il sistema di combattimento, introducendo meccaniche come i contrattacchi, le schivate e le parate perfette, le Soul Burst, i colpi di grazia e così via.

Valkyrie Elysium, non è necessario giocare i precedenti per capire la storia

A tutto questo si aggiungono alcune funzionalità che, una volta padroneggiate, conferiscono al sistema di combattimento un livello di tecnicismo molto più interessante. La Soul Chain è una semplice manovra di spostamento che permette alla Valchiria di raggiungere in un attimo i nemici distanti, mentre schiva o interrompe i loro attacchi. Le Arti, cioè gli incantesimi, che si sbloccano trovando i tomi nei forzieri, si possono equipaggiare massimo quattro alla volta: essi consumano le cariche di un indicatore che si riempie a suon di combo e hanno caratteristiche uniche. Alcune Arti inseguono i nemici, altre li attirano alla Valchiria, altre ancora ripristinano l'energia vitale della protagonista.

Ogni incantesimo è contraddistinto da un elemento specifico - fuoco, fulmine, terra e così via - che consuma un indicatore sopra i bersagli che lo hanno come punto debole. Una volta azzerato questo indicatore, il nemico è indotto nel cosiddetto stato di Elemental Crush: paralizzato, incasserà molti più danni da ogni attacco.

Valkyrie Elysium, nelle città deserte troveremo i fiori spettrali

Ma c'è di più. Ci sono gli Einherjar. Una volta incontrati e arruolati questi spiriti, è possibile equipaggiarne fino a quattro, uno per ogni tasto frontale del controller. La Valchiria li può richiamare anche tutti insieme, finché l'indicatore apposito della Soul Gauge glielo consente, e a quel punto ogni Einherjar persisterà sul campo di battaglia per un certo lasso di tempo, attaccando i nemici di concerto con la protagonista.

Fermo restando che gli Einherjar servono anche a risolvere dei semplici puzzle ambientali, la loro utilità in combattimento è importantissima: non solo possono attirare l'attenzione dei nemici e tenerli impegnati, ma conferiscono all'arma della Valchiria i loro poteri elementali. Scegliendo l'Einherjar giusto, è possibile quindi consumare più rapidamente l'indicatore della debolezza elementale nemica e indurre prima la condizione di Elemental Crush.

Valkyrie Elysium, gli stage si sviluppano sia orizzontalmente che verticalmente

Mettendo insieme tutte queste meccaniche - che non sono finite: ci sarebbero anche le Rune, i consumabili e altro ancora - si ottiene un sistema di combattimento solido, che sviluppa in modo graduale le funzionalità complementari, senza soverchiare il giocatore fin dalle prime battute, ma anzi accompagnandolo nella scoperta di ogni possibilità. La bontà del gameplay allevia il senso di ripetitività di cui parlavamo prima, ma è chiaro che Valkyrie Elysium resta un gioco d'azione monocorde per tutta la sua durata.

Tuttavia, non essendo particolarmente lungo o complicato - che è diverso da complesso, attenzione - il titolo sviluppato da Soleil Inc. si completa con piacere. Forse sarebbe stato meglio un GDR più tradizionale, ma abbiamo temuto il disastro e invece lo abbiamo archiviato mediamente soddisfatti.