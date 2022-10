FIFA 23: la prima patch riduce la precisione dei rigori e non solo

EA Sports ha pubblicato la prima patch di FIFA 23. L'aggiornamento del gioco di calcio modifica una serie di dettagli. Vediamo l'elenco delle novità e dei cambiamenti:

Ridotta la precisione dei rigori quando l'anello della compostezza, quello che determina il tempismo, è giallo o rosso

Aumentata la velocità delle animazioni del Dribbling Tecnico per i calciatori con statistiche basse (sotto il 90)

Gli arbitri fischieranno di meno i falli legati alle collisioni con le braccia

Gli arbitri ammoniranno meno i falli commessi con la scivolata dura

Si tratta, come potete vedere, di correzioni minori, finalizzare a equilibrare FIFA 23. La nuova patch non introduce grandi novità ma il gioco è disponibile da pochi giorni, quindi è normale che il team si stia prendendo il tempo per analizzare il simulatore e capire quali saranno le grandi correzioni da inserire in futuro, aspettando probabilmente anche il feedback dei giocatori.

La prima vera grande patch di FIFA 23 è prevista per la seconda metà di ottobre 2022. Dovremo attendere quel momento per capire cosa EA Sports voglia correggere.

Uno stadio di FIFA 23

Vi ricordiamo infine che FIFA 23 è stato bombardato di recensioni negative su Steam e Metacritic: vediamo il motivo nella nostra notizia dedicata.