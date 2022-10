FIFA 23 bombardato di recensioni negative su Steam e Metacritic

FIFA 23 sta subendo un bombardamento di recensioni negative su Steam e Metacritic, dovuto a diverse ragioni. Attualmente ha una media voto di 2.5 sul noto aggregatore di voti, mentre solo il 33% di recensioni positive nel negozio di Valve.

Come accennavamo, i motivi delle recensioni negative sono diversi, soprattutto su Metacritic. Il principale pare essere legato al fatto che gli utenti non percepiscono grossi miglioramenti rispetto a FIFA 22. Anzi, lo considerano di fatto un copia/incolla della precedente edizione con solo qualche modifica superficiale. Altri affermano più genericamente che non offre una rappresentazione accurata del calcio, il che stupisce un po' visto che la serie FIFA segue la stessa filosofia da decenni.

C'è poi chi va più sullo specifico, scagliandosi contro le microtransazioni e le meccaniche pay-to-win presenti nel gioco. Anche in questo caso siamo di fronte a qualcosa di normale da anni per il franchise.

Alcune lamentele su PC, espresse su Steam, sono fortunatamente più particolareggiate e parlano di bug nel sistema anti-cheat del gioco, che sta impedendo a molti di giocare, tra disconnessioni continue e blocchi completi del gioco. La speranza è che Electronic Arts sistemi la situazione al più presto, anche se finora non ha dato molte speranze in merito.