Tante le curiosità che hanno catalizzato l'attenzione dei lettori di Multiplayer.it, dalle dichiarazioni della madre di Giorgia Meloni all'orribilmente affascinante spot di One-Punch Man The Strongest, ma si è parlato anche di cinema e televisione con l'annuncio di Deadpool 3 e il primo trailer della serie TV di The Last of Us, nonché ovviamente di videogiochi: da Xbox Game Pass a Cyberpunk 2077, da GTA 6 a FIFA 23.

Quali sono state le notizie più importanti della settimana dal 26 settembre al 2 ottobre che si appresta a concludersi? In testa alla classifica troviamo naturalmente l'annuncio della chiusura di Google Stadia, che era nell'aria ormai da tempo ma che i dirigenti della piattaforma streaming avevano negato in varie occasioni, tanto che la fine del progetto pare sia stata una sorpresa anche per i dipendenti.

Con la morte di Google Stadia se ne va anche l'idea di un cloud gaming davvero interessante , che immaginava la possibilità di giocare con un click a qualsiasi titolo , magari quello che il nostro streamer preferito stava mostrando in azione su YouTube in quel momento, ma una politica di prezzi inspiegabilmente legata alle dinamiche tradizionali e l'immancabile digital divide relativo alla qualità delle connessioni ci ha riportato tutti coi piedi per terra.

Nella pubblicità vediamo un tizio vestito da Saitama che entra in un ristorante, creando un certo scompiglio nel personale (a parte la cameriera, che stava giocando appunto con One-Punch Man The Strongest ), e comincia a rappare una canzone promozionale per il gioco, con i clienti e il proprietario che si uniscono allegramente al coro.

Il tema è ovviamente controverso e solleva considerazioni che non pensiamo sia il caso di approfondire in questa sede. Diciamo che la signora Paratore indica situazioni sicuramente deprecabili (sussidi concessi a chi non ne ha effettivamente bisogno, elargiti senza i necessari controlli) finendo però per generalizzare e fare di tutta l'erba un, ehm, fascio.

La politica entra a gamba tesa su Multiplayer.it a causa delle dichiarazioni di Anna Paratore , la madre di Giorgia Meloni , che esattamente come la figlia si è espressa in maniera molto negativa rispetto al reddito di cittadinanza, aggiungendo però un dettaglio che ha immancabilmente scatenato i nostri lettori: il sussidio viene usato da "diciottenni che prendono soldi per stare a casa a giocare ai videogiochi".

Il primo trailer della serie TV di The Last of Us

The Last of Us, Pedro Pascal e Bella Ramsey

È arrivato finalmente il primo trailer della serie TV di The Last of Us prodotta da HBO: un video decisamente più corposo e significativo rispetto al teaser di qualche tempo fa, che ci introduce ai personaggi e alla storia dello show in cui troveremo Pedro Pascal nei panni di Joel e Bella Ramsey in quelli di Ellie, scelta di casting quest'ultima che sta facendo discutere non poco e ha sollevato parecchie perplessità.

Al di là di questo, il progetto appare davvero convincente e molto ricco di riferimenti anche visivi al gioco, come sottolineato nella nostra analisi del trailer di The Last of Us: gli showrunner si sono rifatti all'estetica ma anche alla direzione del capolavoro di Naughy Dog e non vediamo l'ora che arrivi il 2023 per seguire i dieci episodi della prima stagione su Sky o Now TV.