Game Pass Ultimate: Paramount+ gratis per un mese, attivabile da oggi

Alcuni utenti ci hanno segnalato che da oggi gli abbonati a Game Pass Ultimate, Xbox e PC, possono attivare gratuitamente un mese di abbonamento gratuito al servizio di video streaming Paramount+, come bonus.

Insomma, è stata confermata la voce degli scorsi giorni che voleva il gradito extra in arrivo.

L'extra nella sezione ricompense

Un mese di Paramount+ gratis con il Game Pass

Per attivare il mese gratuito di Paramount+ basta andare nella sezione ricompense. Considerate che dovete inserire una carta di credito valida per accedere e che, in caso di mancato annullamento alla fine del periodo di prova, l'abbonamento sarà rinnovato in automatico.

Inoltre, c'è tempo fino al 15 dicembre 2022 per usufruire dell'offerta.

La serie di Halo è tra i contenuti di spicco dell'abbonamento a Paramount+

Tra i contenuti di spicco di Paramount+, va citata sicuramente la serie TV di Halo, di cui abbiamo parlato in più occasione e che sicuramente è un plus per i fan di Xbox, ma ovviamente i contenuti di pregio sono molti altri, come la serie Star Trek Strange New Worlds e i molti film che fanno parte del catalogo di Paramount.