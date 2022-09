Halo Stagione 2: la produzione della serie TV prosegue, foto del cast in Islanda

La serie TV di Halo prosegue la produzione presso Paramount con la Stagione 2, con una foto del cast che arriva direttamente dall'Islanda, dove la troupe sta girando parte dei nuovi episodi della storia di Master Chief e compagni.

"Gli Spartan sono atterrati in Islanda", si legge nel commento a corredo della foto, "La produzione sulla Stagione 2 inizia ora".

Halo serie TV, Stagione 2

Dunque sono partite le riprese su Halo: Stagione 2, dopo che questa era già stata confermata in arrivo ancora prima della messa in onda completa della prima stagione.

La serie TV di Halo è una produzione passata a Paramount con la ristrutturazione generale di Showtime e ha raccolta valutazioni non entusiastiche dalla critica ma generalmente positive da parte del pubblico, con ascolti decisamente soddisfacenti che hanno garantito un prosieguo per la produzione.

D'altra parte, la messa in onda delle prime puntate ha portato al record assoluto di spettatori sul servizio in streaming Paramount+, dunque una Stagione 2 era praticamente garantita anche solo da questo.

La serie TV segue a grandi linee la storia dei videogiochi per quanto riguarda alcuni eventi principali, ma si prende anche parecchie licenze allontanandosi un po' dal lore più tradizionale, nell'intento di raccontare qualcosa di diverso in maniera differente, come dimostra l'insistenza sull'identità di Master Chief e il suo volto.

In Italia, la serie può essere vista attraverso Sky e anche via Paramount+, considerando che il servizio di streaming video è da poco disponibile anche dalle nostre parti, al prezzo di 7,99 euro al mese con offerta a 4,99 euro al mese per i primi 12 mesi, dopo la prova gratuita di 7 giorni.