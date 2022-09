Batora Lost Haven: data di uscita per PC, Xbox e PlayStation svelata, Switch arriverà dopo

Team17 ha annunciato oggi la data di uscita di Batora: Lost Haven, action-RPG di Stormind Games. La data da segnarvi sul calendario è il 20 ottobre 2022. Il gioco sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. La versione Nintendo Switch è previsto più avanti, in un periodo non meglio definito.

Segnaliamo anche che è disponibile una demo di Batora: Lost Haven su Steam: sarà possibile provarla fino al 19 settembre 2022.

La descrizione ufficiale del gioco recita: "In Batora: Lost Haven, esplorate una serie di pianeti alieni unici e scoprite una galassia in cui la morale è confusa e il confine tra giusto e sbagliato è spietatamente sottile. Sfruttate le abilità uniche dell'improbabile eroina Avril per perfezionare diversi stili di combattimento e sconfiggere nemici mortali, risolvete intricati enigmi e affrontate le missioni dei curiosi abitanti alieni. Ogni scelta che farete darà forma al vostro viaggio e forgerà il modo in cui porterete a termine la vostra missione finale... Ripristinare il vostro Lost Haven."

La protagonista di Batora Lost Haven

Vi lasciamo infine al nostro provato, nel quale vi spieghiamo che "Batora Lost Haven è un progetto interessante, con una base solida: il sistema di combattimento è rapido e dinamico, mentre la trama potrebbe essere intrigante, anche se dovremo capire quanto saranno vari i finali multipli e se le diverse scelte aumenteranno il valore di rigiocabilità. Le sezioni puzzle sono parse la parte più debole per il momento, ma la versione completa avrà modo di toglierci ogni dubbi"