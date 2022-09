Nier: Automata, il cosplay di A2 di Shirogane-sama è perfetto anche in video

Nier: Automata continua a ispirare le cosplayer grazie alla particolare caratterizzazione dei suoi personaggi, e un altro fantastico esempio di questa dedizione è visibile in questo cosplay di A2 da parte di Shirogane-sama, davvero splendido anche in video.

Buona parte del motivo del successo di Nier: Automata come videogioco sta nel suo gameplay, ma la presenza di un cast di personaggi carismatici e affascinanti ha ovviamente facilitato il suo ingresso nell'immaginario comune, in particolare per quanto riguarda le ragazze/ginoidi combattenti, figure che rimangono facilmente impresse e forniscono molte fonti d'ispirazione.

Oltre alla protagonista B2, tra i soggetti preferiti c'è indubbiamente anche la qui presente A2: d'altra parte, entrambe sono caratterizzate da un design molto accattivante, per così dire. In questo caso, vediamo un altro estratto dal nuovo set fotografico di Shirogane-sama di cui avevamo già visto un esempio in precedenza, confermando la fantastica ricostruzione del costume.

In questo caso si tratta di un video, che mostra la bella modella calata perfettamente nel personaggio e anche alcune variazioni applicate alle armi, che a quanto pare "fluttuano" vicino a lei come succede nel gioco. In ogni caso, anche in versione animata possiamo apprezzare come abbia replicato alla perfezione il costume e l'aspetto generale, compresa l'iconica capigliatura argentea, con una notevole somiglianza con l'originale.

