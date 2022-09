One Piece Odyssey, data d'uscita ufficiale e nuovo trailer dal TGS 2022

One Piece Odyssey arriverà più tardi del previsto, ma non di molto: la data d'uscita ufficiale è stata annunciata al Tokyo Game Show 2022 da Bandai Namco con un nuovo trailer del gioco e corrisponde al 12 gennaio 2023, dunque si tratta veramente di pochi giorni all'interno del nuovo anno.

È comunque a tutti gli effetti un posticipo: sebbene il gioco non avesse una data d'uscita precisa prima d'ora, era stato annunciato come in arrivo nel 2022 e questo era l'anno previsto fino a poco tempo fa per il lancio. Gli sviluppatori hanno però riferito di aver avuto necessità di un po' più di tempo a disposizione per concludere i lavori, andando a piazzare l'uscita per il 12 gennaio 2023 (il 13 gennaio su Steam), dunque nella seconda settimana del nuovo anno.

Il trailer visibile qui sopra fornisce una presentazione a carattere narrativo delle avventure raccontante nel nuovo gioco di Bandai Namco, che si incentrano soprattutto sulla ricerca della leggendaria isola di Waford da parte della ciurma di Cappello di Paglia. Personaggi noti e inediti si uniscono all'interno di questa nuova storia videoludica, che si presenta come una sorta di action RPG con elementi open world.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo al provato della demo alla Gamescom 2022 di One Piece Odyssey, che si presenta come un gioco davvero imperdibile per gli appassionati della serie di Eiichiro Oda.