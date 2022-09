GeForce Now: arrivano Isonzo, LEGO Brawls e altri giochi, come ogni giovedì

GeForce Now, il servizio di cloud gaming in abbonamento di Nvidia, si arricchisce di nuovi giochi come ogni giovedì, tra i quali Isonzo e LEGO Brawls. Al momento la libreria di GeForce Now conta più di 1.400 titoli.

Nvidia ne ha approfittato per ricordare il supporto dei televisori LG, con interfaccia migliorata per entrare in gioco senza problemi e con la massima qualità: "Questi aggiornamenti si aggiungono a una serie di recenti miglioramenti apportati nel corso dell'estate, tra cui la possibilità per i membri con abbonamento RTX 3080 di trasmettere in streaming fino a 1440p e 120 FPS su browser PC e Mac o telefoni Android a 120Hz. Inoltre, l'ultimo aggiornamento prevede l'audio surround per i membri Priority e con abbonamento 3080."

Elenco dei giochi aggiunti questa settimana:



Isonzo (Nuova release su Steam e Epic Games Store)

Little Orpheus (Nuova release su Steam e Epic Games Store)

Q.U.B.E. 10th Anniversary (Nuova release su Steam)

Metal: Hellsinger (Nuova release su Steam)

Animal Shelter (Steam)

Spirit of the North (Epic Games Store)

Startup Company ( Steam)

Elenco dei giochi aggiunti nel corso del mese di settembre 2022: