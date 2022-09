PGA Tour 2K23, l’anteprima della nuova modalità Topgolf

Di solito, capita di pensare al golf come a uno sport di matrice quasi aristocratica, riservato a chi ha un conto in banca a sei zeri, diverse auto sportive nel garage e perché no, magari anche un paio di yacht ormeggiati in qualche porto del Mediterraneo. Certo, diventare soci di un esclusivo country club non è facile quanto raggranellare un paio di racchette da padel nel Decathlon di quartiere, ma ormai da anni, almeno all'estero, si sono ampiamente diffuse delle strutture note come "driving range" (o campo pratica, in italiano) che offrono la possibilità a chiunque, anche a chi non possiede un titolo nobiliare, di divertirsi con palline e mazze senza prendersi l'impegno di affrontare le 18 buche di un campo da golf.

A qualche settimana dal lancio di PGA Tour 2K23, HB Studios e 2K ci hanno invitati a seguire una presentazione dedicata a tutte le novità del loro golfistico, scoprendo con nostra grande sorpresa che tra queste c'è proprio una modalità nuova di zecca, anche multigiocatore, direttamente ispirata a strutture di questo tipo. Si chiama Topgolf, proprio come uno dei più rinomati impianti di Las Vegas, e non vediamo l'ora di parlarvene in questa prima anteprima di PGA Tour 2K23.