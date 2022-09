Monster Hunter Rise Sunbreak: Free Title Update 2 annunciato con data d'uscita e trailer

La conferenza Capcom al Tokyo Game Show 2022 si è aperta con Monster Hunter Rise: Sunbreak, la maxi-espansione del nuovo capitolo della serie che continua ad ampliarsi e arricchirsi, in questo caso con il Free Title Update 2 in arrivo questo mese.

Il Free Title Update 2 è un grosso aggiornamento generale per il gioco Capcom, in arrivo il 29 settembre 2022 e destinato a portare diverse novità all'interno dell'action RPG in questione.

Monster Hunter Rise Sunbreak, il Free Title Update 2

Come vediamo nell'immagine riassuntiva riportata qui sopra, in arrivo ci sono nuovi mostri e alcune caratteristiche nuove che si aggiungono e ampliano il gameplay.

Tra i nuovi mostri troviamo i seguenti:

Violet Mizutsune

Flaming Espinas

Risen Chameleos

Questo sono probabilmente destinati a rappresentare delle sfide maggiori per i cacciatori di tutto il mondo, ma vari altri verranno comunque aggiunti al gioco attraverso altri canali.

In particolare, sono previsti altri DLC a pagamento, oltre a un incremento del level cap delle Anomaly Investigation a 120, con l'aggiunta di ulteriori mostri. Una caratteristica particolare che verrà inoltre aggiunta con il Free Title Update 2 sono le Layered Weapons, destinate a presentare altri elementi di personalizzazione.

Le Layered Weapons sono modifiche che possono essere applicate a tutte le armi e consentono di personalizzarle in maniera diverse, con aggiunte e trasformazioni particolari. A questo si aggiungono anche alcune nuove sfide settimanali.