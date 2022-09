Resident Evil Village Gold Edition, nuovo video e dettagli su tutti i contenuti

In occasione del suo evento al Tokyo Game Show 2022, Capcom ha svelato moltissime novità relative a Resident Evil Village Gold Edition, con un lungo video pieno di dettagli sulla modalità in terza persona, sull'espansione Shadow of Roses, sulla modalità Mercenaries e sulle nuove versioni del gioco, che stando a quanto dichiarato ha venduto più di 6,5 milioni di copie.

Intanto è stata mostrata la modalità in terza persona che consentirà di vedere Ethan in azione. Il combattimento in questo modo si allineerà a quello di altri Resident Evil con la stessa prospettiva, come ad esempio l'imminente Resident Evil 4 Remake.

Anche l'espansione Shadow of Roses sarà giocabile in terza persona. L'espansione avrà come protagonista la figlia sedicenne di Ethan. Rose potrà usare i suoi poteri per sopravvivere, come quello di congelare i nemici. Che prenoterà la Gold Edition riceverà un costume speciale.

Resident Evil Village sta per arrivare anche su delle nuove piattaforme, come i MacBook Pro e su tutti i Mac con chip M1 e M2 e come Nintendo Switch, che avrà una versione cloud dal 28 ottobre 2022. Attualmente è già disponibile una demo della versione cloud. Infine, il gioco sarà giocabile anche con il visore PSVR 2, ovviamente su PS5.

Infine, è stato annunciato un imminente evento dedicato alla serie Resident Evil, in cui saranno fornite ulteriori specifiche.