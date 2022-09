Resident Evil 4 Remake uscirà anche su PS4, sarà al Resident Evil Showcase in ottobre

Resident Evil 4 Remake è tornato a mostrarsi, anche se brevemente, nel corso della conferenza Capcom al Tokyo Game Show 2022 con un video, dove è stata annunciata la sua uscita su PS5, Xbox Series X|S e anche su PlayStation 4, a quanto pare.

Non c'è stato molto spazio per una presentazione estesa, perché Capcom ha contemporaneamente annunciato un evento specifico chiamato Resident Evil Showcase che concentrerà al suo interno tutte le novità dedicate alla serie horror, dunque tornerà a parlarne in tale sede, a ottobre.

Nel corso del TGS 2022, gli sviluppatori hanno riferito che, dopo aver studiato la possibilità di far uscire il gioco sulle console più vecchie, hanno poi deciso di rilasciarlo su PS4. Si tratta, in effetti, di uno schema piuttosto consolidato da parte di Capcom, che farà uscire anche il nuovo Street Fighter 6 sulla console di vecchia generazione da parte di Sony.

Rimaniamo intanto in attesa di una data precisa per il Resident Evil Showcase, che dovrebbe comunque essere trasmesso nel corso di ottobre 2022, con il giorno specifico che verrà annunciato in seguito. Resident Evil 4 Remake punta a riproporre l'esperienza originale ma sotto una veste grafica completamente rielaborata, oltre a diverse modifiche effettuate al gameplay.

Si tratta della continuazione dell'operazione di remake che Capcom ha già effettuato sui primi tre capitoli della serie, in particolare con i recenti Resident Evil 2 e Resident Evil 3, ma che in questo caso rappresenta un lavoro un po' diverso, considerando che Resident Evil 4 costituisce già una base differente. L'uscita è prevista per il 2023 su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S.