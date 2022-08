One Piece Odyssey, provata la demo alla Gamescom 2022

Assieme allo studio ILCA, Bandai Namco ha così deciso di colmare questo vuoto con un nuovo gioco di ruolo in cui, finalmente, l'immaginario del celebre manga di Oda incontra le regole e i ritmi tipici di Dragon Quest. Alla Gamescom 2022 abbiamo provato la demo di One Piece Odyssey , un piccolo momento dell'avventura utile a farsi un'idea approssimativa della produzione ma ancora troppo breve per dire se il gioco può segnare un salto di qualità per i videogiochi di One Piece.

Se si escludono le preistoriche apparizioni su Game Boy e il soporifero One Piece: Romance Dawn per Nintendo DS e PSP, i videogiochi di One Piece non hanno mai abbracciato il genere dei gioco di ruolo a turni. Ed è strano, perché le storie e i personaggi di Eiichiro Oda sembrano nati proprio per finire nel più classico dei JRPG. Una ciurma di personaggi tutti diversi che viaggiano per il mondo, imparano abilità sempre nuove, affrontano epici combattimenti, cercando tesori e portano a termine incarichi raccolti lungo il viaggio. Insomma, la ricetta c'era, serviva solo qualcuno (magari bravo come Sanji) che sapesse cucinarla.

L'odissea di Cappello di paglia

One Piece Odyssey non è certo un'eccellenza tecnica, ma le animazioni durante i combattimenti sono estremamente fedeli all'anime

La demo di One Piece Odyssey mostrata alla Gamescom 2022 è la stessa che qualche settimana fa Bandai Namco presentò all'Anime Expo. Si tratta di una porzione ambientata poco dopo l'inizio del gioco, quando la ciurma di Cappello di Paglia arriva nella misteriosa isola di Waford, l'ambientazione tutta nuova che farà da palcoscenico a una storia inedita. Storia che, va detto, non inizia nel migliore dei modi: con la Thousand Sunny mezza affondata, il cappello di paglia che non si trova da nessuna parte e alcuni membri della ciurma dispersi, Rufy e compagni muovono i primi passi in un territorio pieno di creature ostili. La demo è poco più che un breve tutorial: attraversando un sentiero stretto e lineare, si apprendono le fondamenta del combattimento e dell'esplorazione, la raccolta di oggetti lungo il percorso o la capacità di Rufy di usare il Gom Gom Rocket per allungare il braccio e usarlo come arpione. Non che ci sia alcun pericolo: anche volendo non è possibile cadere nei burroni e il sentiero iniziale è uno stretto binario che accompagna il giocatore attraverso ciascun combattimento.

Il dubbio più grande che lascia la demo riguarda proprio le dimensioni e il respiro degli ambienti: anche spulciando la mappa non è dato sapere se e quanto le zone si apriranno una volta superata l'introduzione, in che modo saranno collegate le diverse aree e quanto sarà premiata la curiosità di chi esplora. Si sa inoltre che Rufy incontrerà dei nuovi personaggi, ma almeno per il momento non c'è traccia di avamposti o città abitate dove spendere il denaro ottenuto in battaglia. Sanji dovrebbe essere in grado di utilizzare funghi e altri ingredienti raccolti per cucinare delle pietanze curative, ma se ci si avvicina a un braciere da campo lui si indispettisce. "La priorità adesso è trovare Nami!", dice.

L'obiettivo della demo è infatti quello di trovare e salvare Nami dall'attacco di un grosso gorilla. Non un inizio particolarmente brillante, va detto, ma nonostante la premessa poco originale, battagliare coi mostri che popolano l'isola si è rivelato più divertente del previsto. Come da tradizione, bisogna decidere quali personaggi schierare nel proprio party, tenendo a mente le loro abilità speciali, il ruolo in battaglia e i rispettivi punti di forza. Il sistema di combattimento di One Piece Odyssey si basa su un semplice triangolo delle debolezze: i personaggi di tipo Tecnica sono più efficaci contro quelli di tipo Forza, che a loro volta sono avvantaggiati contro quelli di tipo Velocità.

All'inizio della demo di One Piece Odyssey il party vedeva Rufy, Sanji, Franky, Robin, Chopper e Usopp. Il gruppo è alla ricerca di Nami e Zoro

Oltre a scegliere tra attacchi, tecniche speciali e oggetti curativi, nel proprio turno è anche possibile sostituire un membro del party con qualcuno dei personaggi in panchina, fondamentale quando ci si ritrova ad affrontare nemici che per tipologia sono in vantaggio. Durante l'avventura potrebbero anche capitare situazioni particolari che introducono delle dinamiche impreviste ai combattimenti: a un certo punto del viaggio, una cinematica mostra come Usopp venga circondato e aggredito da un gruppo di creature simili a pinguini. All'inizio dello scontro, il simpatico inventore si trova così paralizzato e isolato dal gruppo e, per poterlo aiutare, diventa necessario eliminare prima gli avversari nel mezzo.

Al momento è però difficile farsi un'idea di quanta sfida offriranno i combattimenti. Per permettere al pubblico della Gamescom di avanzare velocemente e provare fin da subito le abilità più spettacolari, la demo partiva coi personaggi già al livello 40. Questo vuol dire che ogni avversario finiva K.O. con un colpo o due, e qualsiasi tentativo di usare un minimo di strategia era completamente superfluo.

One Piece Odyssey si preannuncia un'avventura in cui ogni personaggio avrà i suoi momenti spiccatamente fanservice

Sbirciando e sperimentando le diverse tecniche speciali, è però chiaro che il sistema di combattimento ha del potenziale per battaglia interessanti: oltre a essere spettacolari e fanservice all'ennesima potenza, le abilità possono avere numerosi effetti in battaglia, possono creare alterazioni di status, migliorare o peggiorare le statistiche, o avvicinare e allontanare i nemici rispetto al resto del gruppo. Combinando queste opzioni agli scontri speciali descritti prima, One Piece Odyssey potrebbe mettere sul piatto delle sfide originali e in cui le battaglie si trasformano in piccoli enigmi da risolvere.