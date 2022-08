Classifica dei giochi più attesi di Famitsu: Splatoon 3 batte Final Fantasy 16 e sale in vetta

Come ogni settimana è arrivata la nuova classifica dei giochi più desiderati dai lettori di Famitsu, che come al solito ci offre uno spaccato dei gusti dei videogiocatori giapponesi, solitamente piuttosto lontani da quelli occidentali. In cima troviamo Splatoon 3, che riconquista nuovamente il primo posto, scavalcando Final Fantasy 16.

Di seguito la classifica dei giochi più desiderati di Famitsu:

[NSW] Splatoon 3 - 1,076 voti [PS5] Final Fantasy XVI - 943 voti [NSW] Bayonetta 3 - 742 voti [NSW] Dragon Quest X Offline - 721 voti [NSW] Pokemon Scarlet / Violet - 716 voti [NSW] Zelda: Breath of the Wild 2 - 663 voti [PS5] Final Fantasy VII Rebirth - 516 voti [NSW] Ushiro - 364 voti [NSW] Witch on the Holy Night - 360 voti [PS5] Star Ocean 6 - 313 voti [PS5] Resident Evil 4 - 302 voti [PS4] Witch on the Holy Night - 286 voti [PS5] Pragmata - 270 voti [NSW] Dragon Quest Treasures - 233 voti [PS4] Star Ocean 6 - 228 voti [NSW] Harvestella - 223 voti [PS5] Street Fighter 6 - 207 voti [PS5] Dragon Quest X Offline - 186 voti [PS4] Valkyrie Elysium - 167 voti [PS4] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II - CRIMSON SiN - 164 voti [NSW] Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness - 159 voti [PS5] Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion - 143 voti [NSW] NieR: Automata The End of YoRHa Edition - 125 voti [PS4] Dragon Quest X Offline - 122 voti [NSW] Mega Man Battle Network Legacy Collection - 109 voti [PS4] Granblue Fantasy Relink - 106 voti [NSW] Persona 5 Royal - 95 voti [NSW] Aquarium - 93 voti [PS5] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II - CRIMSON SiN - 90 voti [PS5] Valkyrie Elysium - 88 voti

Come accennato in apertura Splatoon 3 è primo, confermando il grande entusiasmo verso lo "splattatutto" multiplayer di Nintendo, accentuato probabilmente dalle novità svelate nelle ultime settimane e la demo a tempo limitato che è stata disponibile nei giorni scorsi. Al secondo posto troviamo invece Final Fantasy 16, con Bayonetta 3 a completare il podio in terza posizione.

In generale le posizioni più alte della classifica dei lettori di Famitsu sono dominate da produzioni per Nintendo Switch, con ben 7 giochi su 10 in arrivo sulla console portatile, tra cui troviamo Pokémon Scarlatto e Violetto al quinto e The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 al sesto. Fanno eccezione Final Fantasy 16, la versione PS5 di Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion e Star Ocean 6, rispettivamente al settimo e decimo posto.