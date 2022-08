Gamescom 2022, tiriamo le somme dei giochi presenti e degli annunci fatti

Viene sempre una certa malinconia a immaginare i padiglioni di una fiera come la Gamescom 2022 vuoti, dopo che sono stati calcati da centinaia di migliaia di persone nel giro di pochi giorni. Come è inevitabile che sia però, la fiera tedesca è giunta alla sua conclusione. Quindi è il momento di asciugare le lacrime e tirare le somme sugli annunci e sui giochi della Gamescom 2022 .

Gli annunci

Everywhere è l'open world che mancava?

Com'era prevedibile, in termini di annunci veri e propri la Gamescom 2022 non ha brillato particolarmente. Qualche novità interessante c'è stata, ma niente che abbia fatto discutere più di tanto o creato sensazione, tanto che la settimana della fiera è stata adombrata dall'annuncio dell'aumento di prezzo di PS5, con Sony che non era nemmeno tra le realtà presenti ufficialmente.

L'evento più pregno dal punto di vista degli inediti è stato l'Opening Night Live, spettacolo condotto dal solito Geoff Keighley in cui si sono concentrate le novità più succose. In realtà per la gran parte sono stati mostrati giochi già conosciuti, ma c'è stato spazio anche per qualche inedito, per dei graditi ritorni e per alcune sorprese. Ad esempio si è visto per la prima volta Everywhere, l'attesissimo open world di Leslie Benzies, uno degli artefici della saga GTA, che sembra essere più un metaverso in cui socializzare e svolgere attività ludiche di vario genere, che un gioco vero e proprio pensato come tale. Il video di presentazione ha comunque incuriosito un po' tutti, soprattutto per i nomi che ci sono dietro.

Importante il ritorno di Dead Island 2, titolo fino a pochi giorni fa svanito dalla memoria collettiva che invece ora ha addirittura una data d'uscita. THQ Nordic ha evitato di fare promesse negli ultimi anni e ha scelto di tornare a farlo vedere quanto effettivamente pronto per arrivare sul mercato.

Considerando che fu svelato nel 2014, effettivamente altri annunci senza il gioco sarebbero stati controproducenti. Il gameplay mostrato è piaciuto al pubblico, così come il filmato in computer grafica di presentazione, che ha fatto ben capire le atmosfere del gioco. È piaciuto anche a noi che abbiamo avuto modo di provarlo. Ora non resta che giocare alla versione finale.

Ottimo anche l'annuncio di Dune Awkening di Funcom, di cui però si è visto solo un filmato in computer grafica. Essendo un survival, ci aspettiamo qualcosa in linea con Conan Exiles, ma è davvero troppo presto per dirlo. Comunque sia, il video è stato decisamente evocativo. Stesso discorso per Wyrdsong, progetto ancora più misterioso di Dune. Sappiamo che ci stanno lavorando degli ex Bethesda e che sarà un gioco di ruolo, è stato detto che ha ricevuto circa tredici milioni di dollari di finanziamento, ma il resto è zero assoluto, tanto che non è stato specificato nemmeno su quali piattaforme lo vedremo.

Dune: Awakening, del gioco non si è visto praticamente nulla

Poco più si è visto di The Lords of the Fallen, reboot di una serie di soulslike fantasy, che pare ancora più dark rispetto ai due precedenti capitoli. Anche in questo caso si è vista solo computer grafica, ma almeno è stato fornito qualche dettaglio supplementare.

Decisamente convincente Phantom Hellcat, un action adventure in terza persona incentrato su combattimenti e dinamicità, dall'ambientazione teatrale davvero originale. Del gioco è stato mostrato un trailer all'ONL e un video di gameplay al Future Games Show.

Parlando di annunci hardware la Gamescom è stata quanto mai povera. L'unica vera novità presentata è stato il DualSense Edge, il controller di lusso con parti intercambiabili di PS5, ma per il resto è stata tabula rasa. Un po' poco, a pensarci bene, ma bisogna accontentarsi. Tra le opzioni del DualSense Edge è stata evidenziata la possibilità di creare dei profili di gioco e salvarli nella memoria interna del controller, così da poterli richiamare

in qualsiasi momento.

DualSense Edge

Anche l'altro evento maggiore, il Future Games Show, è stato decisamente parco di bombe, per così dire. Al massimo c'è stato qualche petardo. Si sono sicuramente visti dei giochi potenzialmente buoni, quando non ottimi, come The Gap e Tainted Grail, ma in linea di massima ci sono stati soprattutto trailer di giochi già conosciuti. Uno degli annunci più interessanti è stato quello di Floodland, un city builder post apocalittico che ha attirato l'attenzione del pubblico per il suo scenario, che abbiamo avuto anche modo di provare in anteprima.

Citiamo per ultimo l'evento Xbox, l'Xbox Booth Live perché... non ci sono stati praticamente annunci di rilievo. Come Microsoft aveva annunciato, si è trattato solo di un modo di mostrare in maniera diffusa titoli già conosciuti e per dare aggiornamenti su quelli già usciti, la nuova patch di Microsoft Flight Simulator e le le nuove civiltà gratuite di Age of Empires IV.