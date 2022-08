Lies of P, nuovo video di gameplay per il soulslike dalla Gamescom

Dalla Gamescom 2022 arriva un altro video di gameplay di Lies of P, l'intrigante soulslike liberamente ispirato a Le Avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, che sembra aver colpito davvero tutti nel corso della fiera di Colonia.

Non è dunque un caso che Lies of P abbia conquistato tre premi ai Gamescom Awards 2022: il titolo sviluppato da Neowiz pare avere davvero tutte le carte in regola per fare bene, quando farà il proprio debutto su PC, PS5, Xbox Series X|S e Google Stadia.

Le sequenze di quest'ultimo filmato mostrano il protagonista del gioco alle prese con le tante insidie dell'inquietante città che fa da sfondo ai primi livelli della campagna, piena di altre marionette malintenzionate ma anche di enormi boss.

Per avere ragione di questi avversari potremo attingere a un repertorio di mosse e di armi che appare già piuttosto ricco e può dar vita a manovre assolutamente spettacolari, come quando P utilizza il suo braccio come un cannone.

Volete saperne di più? Date un'occhiata al nostro provato di Lies of P.