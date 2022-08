Lies of P: abbiamo provato il promettente Soulslike coreano ispirato a Pinocchio

Non rischiamo assolutamente di essere smentiti dopo 2 giorni trascorsi interamente in questa Gamescom 2022: Lies of P è indubbiamente il gioco di quest'anno. In un'annata non così ricca, con uno showfloor di ridotte dimensioni e con pochi stand, assistere all'incredibile fila che ha circondato lo stand di NEOWIZ e persino la singola, sparuta postazione presente nello stand Xbox, ci ha restituito questa importante conferma. Complice un trailer di annuncio sicuramente conturbante e poi il primo reveal di gameplay che è stato il protagonista indiscusso dell'Opening Night Live di martedì sera.

Ovviamente su queste pagine non ci siamo fatti sfuggire l'opportunità di analizzare in lungo e in largo proprio quest'ultimo filmato nel tentativo di mettere a fuoco le meccaniche di un titolo che appartiene indubbiamente al genere dei soulslike, ma complici l'esperienza e una visione slegata dagli archetipi e dalle standardizzazioni del genere del team di Round 8 Studio, quanto portato sugli schermi sembra offrire un minimo di originalità rispetto ai cliché a cui siamo ormai assuefatti.

Non è solo una questione di ambientazione, di taglio artistico o di fascino del protagonista: in Lies of P proprio il sistema di combattimento sembra fare tesoro di una serie di meccaniche che in passato abbiamo già trovato in altri titoli e, seppure l'ispirazione nei confronti dei titoli FromSoftware sia fortissima, sembra esserci qui e là qualche spruzzata di altri action più o meno classici (qualcuno ha detto Devil May Cry?) e forse persino un impianto narrativo più aderente alla tradizione degli adventure occidentali.

Ora cercheremo di scendere nei dettagli di quanto sperimentato visto che proprio la Gamescom di quest'anno ci ha permesso di mettere le mani su un pad collegato a una postazione PC dove Lies of P girava in tutto il suo splendore così da permetterci di affrontare 2 diversi capitoli del gioco, il secondo e il terzo, in una demo all'apparenza sbloccata in termini di profondità dello scenario, ma limitata per questioni di tempo e per evitare che la fila potesse raggiungere dimensioni spropositate.

Tutto quello che segue è quindi frutto delle considerazioni di chi scrive e della prova di Lies of P che siamo riusciti a fare con l'obiettivo di catturare ogni singolo elemento del combat system e del movimento dell'avatar. Potrebbe sicuramente esserci sfuggito qualcosa, o magari potremmo non aver messo perfettamente a fuoco alcune dinamiche, ma ci sarete sicuramente voi a farcelo notare nei commenti. E soprattutto, non vi avventurate nel resto dell'articolo senza prima aver letto con attenzione questo speciale sull'ambientazione, il protagonista e le dinamiche di Lies of P.