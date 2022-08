PS5 avrebbe venduto il 52% in più di Xbox Series X|S, per Ampere Analysis

Secondo quanto indicato da Ampere Analysis, compagnia di analisi attiva anche in ambito videoludico, PS5 avrebbe venduto - dall'uscita fino a fine giugno 2022 - 21 milioni di unità. Xbox Series X|S si sarebbe invece fermato a 13.8 milioni di unità, nello stesso periodo di tempo. Questo significa che PlayStation 5 avrebbe venduto il 52% di unità in più rispetto alla diretta concorrente.

Ampere Analysis, dopo aver segnalato l'aumento del prezzo di PS5, ha indicato i dati di vendita in suo possesso. Non precisa però la divisione tra PS5 Standard e Digital, così come non indica la divisione delle vendite tra Xbox Series X e Xbox Series S.

Non si tratta in ogni caso di dati ufficiali, ma unicamente di una stima di una compagnia di analisi: anche se Ampere Analysis è nota, non possiamo avere la certezza assoluta che le cifre di PS5 e Xbox Series X|S siano precisissime.

PS5

Come ripetiamo da tempo, la verità è che il numero di unità vendute è determinato soprattutto dal numero di unità prodotte, in particolar modo per quanto riguarda PS5 e Xbox Series X. Xbox Series S è un po' più semplice da trovare, almeno in Italia. Il successo delle console è inoltre legato non solo alla vendita di unità, ma anche alla vendita dei servizi e al numero di utenti attivi mensilmente.

L'unica grande certezza al momento è che PS5 è aumentata di prezzo (per questi motivi), ma Switch e Xbox Series X|S non subiranno modifiche.