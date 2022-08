Star Citizen: nuovo video sulle caverne, tutorial in arrivo nel gioco

Star Citizen continua il suo lunghissimo percorso di evoluzione e gli ultimi progressi vengono illustrati nel nuovo video diario pubblicato nelle ore scorse, incentrato soprattutto sulle caverne disposte nei pianeti e sul tutorial in arrivo all'interno del gioco.

Il nuovo video diario da parte di Cloud Imperium Games offre la possibilità di dare un'occhiata alla resa delle caverne che si possono estendere sotto la superficie dei pianeti. Queste ambientazioni hanno subito un'importante evoluzione durante lo sviluppo e appaiono ora decisamente ben costruite, con un nuovo sistema di illuminazione e una resa particolarmente realistica delle superfici e delle conformazioni rocciose.

Tutto questo non fa che arricchire le possibilità di esplorazione sulla superficie dei pianeti - nonché sotto la superficie - oltre alle fasi di volo nello spazio che restano principali nell'esperienza di gioco. Gli sviluppatori hanno inoltre presentato un tutorial che dovrebbe essere introdotto a breve nel gioco, consentendo finalmente un'introduzione graduale e guidata nelle caratteristiche di Star Citizen per coloro che entrano per la prima volta nel suo mondo.

Nel frattempo, il crowdfunding ha superato i 495 milioni di dollari finora, gli account registrati oltre i 4 milioni. Il mese scorso è stata messa a disposizione l'alpha 3.17.2 che ha portato diverse novità interessanti alla simulazione spaziale.