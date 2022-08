SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, video gameplay da 13 minuti dalla Gamescom 2022

THQ Nordic, tramite IGN USA, ha pubblicato un nuovo video gameplay da 13 minuti dedicato a SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, il nuovo gioco d'azione e piattaforme in arrivo su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il video ci mostra una serie di sequenze dal taglio molto classico, con il nostro personaggio che deve combattere tramite l'utilizzo di semplici combo contro nemici in ambientazioni 3D, esplorando tramite salti e interagendo con l'ambiente usando ad esempio dei pulsanti. SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake attira però l'attenzione grazie alle proprie ambientazioni e alla possibilità di incontrare tanti personaggi della serie, amati dai fan.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake è stato annunciato al THQ Nordic Showcase del 2021 ed è stato nuovamente mostrato nel più recente evento dell'editore. Purtroppo al momento non ha ancora una data di uscita ufficiale. Il team di sviluppo è Purple Lamp Studios e il gioco è una sorta di seguito spirituale di SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom.

La descrizione ufficiale recita: "Siete pronti, bambini? SpongeBob torna sullo schermo in una nuova fantastica avventura! SpongeBob e Patrick sono in viaggio in una moltitudine di mondi dei desideri diversi, ognuno con un'ambientazione e regole proprie, come i Campi di meduse del selvaggio West o il Rock Bottom di Halloween."