SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake: nuovo trailer dal THQ Nordic's Digital Showcase 2022

Al THQ Nordic's Digital Showcase 2022 è stato mostrato Spongebob SquarePants The Cosmic Shake, un nuovo gioco di piattaforme previsto per PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Il periodo di uscita non è per ora noto. Potete vedere il trailer ufficiale qui sopra.

La descrizione ufficiale recita: "Siete pronti, bambini? SpongeBob torna sullo schermo in una nuova fantastica avventura! SpongeBob e Patrick sono in viaggio in una moltitudine di mondi dei desideri diversi, ognuno con un'ambientazione e regole proprie, come i Campi di meduse del selvaggio West o il Rock Bottom di Halloween."

"Sviluppato da Purple Lamp, che ha sviluppato Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, imbarcatevi in questo nuovissimo platform 3D, in arrivo su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. "

Spongebob SquarePants The Cosmic Shake metterà in campo tutti i personaggio più amati del mondo di Spongebob, a partire dal protagonista titolare passando per Patrick Stella, Squiddi Tentacolo, Mr. Krabb, Sandy Cheeks e non solo. Possiamo aspettarci sezioni di gioco 3D con tanti salti, planate e combattimenti.