THQ Nordic's Digital Showcase 2022: tutti i giochi annunciati, qual è il vostro preferito?

Il THQ Nordic's Digital Showcase 2022 è ora concluso e abbiamo avuto modo di vedere tanti giochi. Ora, possiamo vedere in modo rapido quali sono stati i giochi presentati durante la serata. Quali sono i vostri preferiti?

L'evento ha riservato prima di tutto una serie di interessanti sorprese. Abbiamo infatti avuto la possibilità di vedere il trailer di Alone in the Dark, un nuovo gioco che reimmaina la trilogia nata negli anni novanta. Sarà ancora un gioco horror e le premesse sono intriganti.

Passiamo poi al trailer di Tempest Rising, un gioco di strategia in tempo reale ambientato in una versione alternativa della nostra epoca.

A seguire c'è stato spazio per Space for Sale, un piccolo gioco d'esplorazione e sopravvivenza nel quale interpretiamo un astronauta che deve costruire una casa su un nuovo pianeta.

Il turno è poi passato al trailer di Wreckreation, un gioco di guida sandbox con una grande enfasi sulla creazione di contenuti da condividere con gli altri giocatori online.

L'evento ha dato però spazio anche a una serie di giochi già noti, di cui abbiamo avuto modo di vedere nuovi trailer. Tra i più attesi del pubblico dovrebbe ad esempio esserci Gothic, il remake del gioco di ruolo, in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Uno scontro di Gothic Remake

Se preferite gli strategici, allora vi segnaliamo che è stato mostrato un nuovo trailer di Jagged Alliance 3, che sarà pubblicato esclusivamente su PC.

Si passa poi a un altro ritorno dal passato: Outcast 2 A New Beginning, di cui abbiamo visto un nuovo trailer. L'avventura ci porterà 20 anni nel futuro rispetto al gioco originale e ci riporta ad Adelpha.

I fan dell'animazione saranno poi felici di vedere un nuovo trailer di Spongebob SquarePants The Cosmic Shake, un gioco di piattaforme per PC e console che ci farà viaggiare in vari mondi colorati nei panni di Spongebob e dei suoi amici.

È poi il turno di AEW Fight Forever, un gioco di wrestling estremamente arcade che includerà tante modalità, armi e lottatori da controllare.

Cambiando completamente genere, abbiamo visto il trailer di Knights of Honor II Sovereign, un altro gioco di strategia ad ambientazione medievale che ci porterà in Europa o in Africa settentrionale. È in arrivo su PC.

Abbiamo visto anche Destroy All Humans! 2 Reprobed, che è prossimo all'uscita. Il gioco d'azione ci rimetterà nei panni di Crypto e ci porta negli anni sessanta con tutta la loro gloria psichedelica.

Poi abbiamo visto Stuntfest World Tour, un gioco di guida ad alto tasso di adrenalina, che permetterà a 18 giocatori di affrontare varie competizioni a base di distruzione ed acrobazie.

Stuntfest World Tour

Pochi giorni prima della sua pubblicazione, THQ ha ben pensato di mostrare un nuovo trailer di Way of the Hunter, il gioco di caccia in arrivo il 16 agosto 2022. Potremo cacciare decine di specie animali realistici con un ciclo notte giorno e condizioni meteorologiche realistiche.

Infine, abbiamo rivisto The Valiant, strategico dedicato alla storia di Teodorico di Achenburgo, un ex cavaliere crociato. Si tratta di un RTS a squadre, con tante possibilità di personalizzazione.

In breve, è stato un evento denso di giochi, anche se molti erano già noti. Diteci, quindi, quali sono quelli che vi interessano di più? Parliamone.