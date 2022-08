Alone in the Dark: trailer di annuncio per PS5, Xbox Series e PC dal THQ Nordic's Digital Showcase

Al THQ Nordic's Digital Showcase 2022 è stato annunciato Alone in the Dark, reimmaginazione della trilogia originale dell'omonima serie. Il gioco è previsto per PC, PS5 e Xbox Series X|S in una data ancora non annunciata. Potete vederne il trailer qui sopra.

La descrizione ufficiale recita: "Ritorna alla Derceto Manor in questa reimmaginazione di Alone in the Dark, una lettera d'amore al classico gioco cult horror degli anni novanta. Dopo aver scoperto che suo zio è scomparso, Emily Hartwood va alla sua ricerca con l'aiuto dell'investigatore privato Edward Carnby. Arrivati alla Derceto Manor, casa per i mentalmente instabili, incontrano strani residenti, portali per mondi da incubo, mostri pericoloso e infine devono fermare un piano per l'evocazione del maligno."

Ci possiamo aspettare un gioco che fonde combattimenti, puzzle, esplorazione e una storia originale che include personaggi, luoghi e temi della trilogia originale degli anni novanta. In Alone in the Dark potremo giocare nei panni di Edware o di Emily, scoprendo la storia di Derceto da due diverse prospettive, con filmati e livelli differenti per i personaggi.

La storia di Alone in the Dark ci porta nel sud degli Stati Uniti, in un ambientazione gotica degli anni venti. L'ambientazione è noir e ispirata agli elementi orrifici di Lovecraft. La storia è stata creata da Mkael Hedberg, scrittore di SOMA e Amnesia.