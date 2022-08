Destroy All Humans! 2 Reprobed: nuovo trailer dal THQ Nordic's Digital Showcase 2022

Al THQ Nordic's Digital Showcase 2022 è stato mostrato con un nuovo trailer per Destroy All Human 2! Reprobed. Il gioco è atteso per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. La data di uscita è fissata per il 30 agosto 2022.

La descrizione di Destroy All Human 2! Reprobed recita: "Crypto è tornato, e ora ha la licenza di sondare. È il ritorno dell'invasore alieno più sballato di sempre! Scopri i favolosi anni sessanta in tutta la loro gloria psichedelica con i tuoi nuovi genitali e vendicati del KGB per aver fatto esplodere la tua astronave madre. Per riuscirci, dovrai scendere a patti proprio con i membri della specie che volevi schiavizzare."

Ricordiamo che è disponibile anche la "Dressed to Skill Edition" di Destroy All Human 2! Reprobed che include il gioco base e una serie di contenuti aggiuntivi, come il Reprobed: Skin Pack (10 skin per il protagonista), il DLC Reprobed: Challenge Accepted (le quattro modalità sfida del primo capitolo giocabili in cooperativa locale), Reprobed: Official Orchestral Score (la colonna sonora) e il Reprobed: Digital Art Book.