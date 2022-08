Space for Sale: trailer di annuncio per il gioco PC dal THQ Nordic's Digital Showcase 2022

Al THQ Nordic's Digital Showcase 2022 è stato annunciato Space for Sale, un'avventura spaziale. Sarà pubblicato su PC. Il periodo di uscita non è ancora noto. Potete vedere il trailer ufficiale mostrato durante l'evento qui sopra.

La descrizione ufficiale recita: "Space for Sale segue le avventure di un piccolo astronauta in missione per esplorare strani mondi, cercare nuove vite e costruire una bella proprietà immobiliare per vendere con coraggio ciò che nessun uomo ha mai venduto prima!"

"Space for Sale è un gioco sandbox di esplorazione/sopravvivenza in cui il tuo compito di promotore immobiliare è quello di costruire belle proprietà per i tuoi esigenti clienti. Il gioco è sviluppato per PC da Mirage Game Studios, Svezia, noto per Little Big Workshop."

Mirage Game Studios è un piccolo team di 12 persone, ma mira a crescere ulteriormente nel corso dello sviluppo di Space for Sale. Lo studio è stato fondato nel 2016 e ha pubblicato nel 2019 Little Big Workshop. Space for Sale sarà il loro secondo gioco.