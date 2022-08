Gothic: trailer del remake per PC, PS5 e Xbox Series dal THQ Nordic's Digital Showcase 2022

Al THQ Nordic's Digital Showcase 2022 è stato mostrato un nuovo trailer per Gothic, il remake del classico gioco di ruolo. L'avventura è prevista per PC, PlayStation e Xbox Series X|S. Il periodo di uscita non è per ora stato indicato.

La descrizione ufficiale recita: "È ora di tornare alla colonia! Il remake dell'RPG tedesco più iconico di sempre è attualmente in fase di sviluppo per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X da parte di Alkimia Interactive. L'ultimo trailer vi invita a scendere nelle profondità della Vecchia Miniera. Siete pronti ad affrontare i pericoli che si nascondono nell'oscurità?"

Ecco una sinossi della trama di Gothic: "Per procurarsi la grande quantità di minerale magico necessario a forgiare potenti armi, re Rhobar II mette al lavoro tutti i prigionieri disponibili nelle miniere di Khorinis.Per impedirgli di fuggire, il sovrano chiede ai suoi maghi migliori di creare una barriera magica, ma qualcosa va per il verso sbagliato. La magia sfugge al controllo e una rivolta trasforma le miniere in una zona senza regole controllata dai prigionieri più violenti. Il re è obbligato a scendere a patti con i capi della nuova fazione, mentre la tensione tra i diversi gruppi che popolano la miniera cresce continuamente. Quello che nessuno si aspetta è che l'arrivo di un prigioniero sconosciuto cambierà completamente la situazione."

Possiamo aspettarci una grafica moderna e un sistema di gioco rinnovato in questo remake di Gothic.