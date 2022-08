Jagged Alliance 3: trailer per il gioco PC dal THQ Nordic's Digital Showcase 2022

Al THQ Nordic's Digital Showcase 2022 è stato mostrato un nuovo trailer di Jagged Alliance 3. Il gioco è in arrivo su PC in un periodo per non definito. È possibile metterlo nella lista dei desideri di Steam in questo momento.

La descrizione ufficiale recita: "Grand Chien ha bisogno di aiuto e c'è solo un'organizzazione di mercenari che può aiutare la popolazione a riprendersi il proprio Paese! Jagged Alliance 3 combina una campagna strategica con intensi combattimenti tattici a turni ed elementi RPG. Addestrate i vostri mercenari, raccogliete l'equipaggiamento e formate una milizia per respingere il nemico o tenere i settori conquistati. Siete voi il generale e il comandante che deve liberare Grand Chien! Sviluppato per PC da Haemimont Games. "

Ecco una sinossi della trama di Gothic: "Grand Chien, una nazione ricca di risorse naturali e piagata da profonde divisioni politiche, precipita nel caos quando il presidente eletto scompare e una forza paramilitare conosciuta come "La Legione" prende il controllo delle regioni rurali. Ora la famiglia del presidente ha radunato tutte le sue risorse, tra cui un accordo con la potente multinazionale Adonis, per assoldare un gruppo di abili mercenari, con l'incarico di trovare il Presidente e riportare l'ordine nel paese."

"In Jagged Alliance 3, scegli tra un enorme cast di mercenari, ciascuno con la sua personalità, le sue stranezze e il suo background. Poi esplora Grand Chien e incontra nuove persone, guadagna denaro, amplia la tua squadra e, alla fine, prendi le decisioni che decideranno il destino del paese."