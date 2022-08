The Valiant: nuovo trailer per lo strategico PC e console dal THQ Nordic's Digital Showcase 2022

Al THQ Nordic's Digital Showcase 2022 è stato mostrato con un nuovo trailer di The Valiant, gioco di strategia atteso per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Il periodo di uscita non è per ora noto.

La descrizione di The Valiant recita: "Segui la storia di Teodorico di Achenburgo, ex cavaliere crociato che, disilluso dalla crudeltà della guerra, viene richiamato in azione da eventi che lui e un suo ex compagno d'armi, Ulrico di Grevel, hanno messo in movimento 15 anni prima, quando si erano imbattuti in un frammento di un antico manufatto: la Verga di Aronne."

"Un giovane monaco di nome Malcom si presenta alla porta di Teodorico, portandogli la notizia che la Verga racchiude un potere che non è destinato ai mortali, e che Ulrico è ormai ossessionato dalla ricerca dei pezzi mancanti con cui ricomporre la Verga, un evento che potrebbe infliggere al mondo mali e sofferenze indicibili."

The Valiant è un RTS a squadra con tanti tipi di unità. Potremo selezionare squadre eroe e squadre ausiliarie da controllare in quindici diverse missioni single player con filmati, diari narrativi e vari livelli di difficoltà. Ci saranno tante armi e armature da usare, con statistiche e abilità uniche. Inoltre, si può giocare in modalità cooperativa con i propri amici o in PvP (1vs1 e 2vs2) Le partite classificate ricompensano con oggetti estetici e oggetti speciali.