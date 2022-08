Tempest Rising: il trailer di annuncio dello strategico dal THQ Nordic's Digital Showcase 2022

Al THQ Nordic's Digital Showcase 2022 è stato annunciato Tempest Rising, un nuovo gioco di strategia in tempo reale. Il periodo di uscita è il 2023 e arriverà su PC. Potete vedere il trailer ufficiale condiviso durante l'evento qui sopra.

La descrizione ufficiale recita: "Ispirato ai grandi RTS degli anni '90 e 2000, Tempest Rising è un classico gioco di strategia in tempo reale con costruzione di basi, ambientato in uno scenario di guerra alternativo della storia moderna. Tre fazioni uniche combattono per un raro minerale alieno chiamato Tempest. Lanciatevi in campagne epiche o sfidate i vostri amici in partite multigiocatore. Tempest Rising per PC è sviluppato dalla danese Slipgate Ironworks."

Slipgate Ironworks era precedentemente nota come Slipgate Studios e il cambio di nome è derivato dalla necessità di non creare confusione con una compagnia omonima. Precedentemente, il team era noto come Interceptor Entertainment, fondato nel 2010. I primi progetti del team sono stati dei remake fan-made di Duke Nukem, che sono stati bloccati da Gearbox Software.

Slipgate Ironworks è stato acquistato da Embracer Group tramite Saber Interactive nell'agosto 2021. Sono noti soprattutto in quanto co-sviluppatori di Ghostrunner. Recentemente hanno pubblicato Graven.