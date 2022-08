Knights of Honor II Sovereign: nuovo trailer dal THQ Nordic's Digital Showcase 2022

Al THQ Nordic's Digital Showcase 2022 è stato mostrato con un nuovo trailer di Knights of Honor II: Sovereign. Il gioco è previsto per PC e non ha ancora una data di uscita.

La descrizione ufficiale recita: "Il tuo regno ti aspetta, Sire! Knights of Honor II vi permette di controllare un regno medievale in Europa o in Africa settentrionale e di comandare cavalieri, mercanti, diplomatici, spie e chierici per rendere il vostro regno il più potente del mondo. Sviluppato da Black Sea Games, Knights of Honor II: Sovereign è in arrivo su PC."

"Diventa sovrano e battiti per il controllo dell'Europa in questo nuovo gioco di strategia medievale in tempo reale. Sovereign include tutta la profondità che un giocatore possa desiderare, rimanendo comunque un punto di ingresso per il genere strategico, presentando il mondo come un paesaggio in miniatura vivo e pronto per essere conquistato."

"Scegli con attenzione la corte reale e determina il destino della tua gente, conducendola verso ricchezze, conquiste, intrighi, commercio... o sconfitte! Forma eserciti per difendere le tue terre e porta la guerra al nemico: hai anche la possibilità di scendere direttamente sul campo in un combattimento RTS ricco di azione. La via è aperta: diventa il vero sovrano del tuo popolo."