Outcast 2 A New Beginning: nuovo trailer dal THQ Nordic's Digital Showcase 2022

Al THQ Nordic's Digital Showcase 2022 è stato mostrato un nuovo trailer di Outcast 2 A New Beginning, previsto per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il periodo di uscita non è per ora noto.

La descrizione ufficiale recita: "Cutter Slade è di nuovo in missione. I Talan stanno combattendo una guerra disperata contro gli invasori umani e solo Cutter può impedire che i Talan vengano sterminati per aprire la strada alla fine di questo conflitto. Sviluppato da Appeal Studios, Outcast 2 - A New Beginning è in arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X."

La sinossi della trama recita: "Vent'anni dopo l'uscita dell'acclamato titolo di azione-avventura Outcast, pionieristico nel genere dei giochi a mondo aperto non lineari, l'attesissimo seguito vede Cutter Slade tornare allo spettacolare mondo alieno di Adelpha. Resuscitato dagli onnipotenti Yod, al suo ritorno ha trovato i Talan in condizione di schiavitù, le risorse naturali del pianeta prosciugate e il suo stesso passato intrecciato con quello degli invasori robotici. Toccherà di nuovo a lui intraprendere una missione per salvare il pianeta."

"L'originale team di sviluppo di Outcast 1 si è riunito per creare questo mondo affascinante, pieno di creature pericolose e dimora dei Talan, un antico popolo il cui destino è divenuto inestricabilmente legato a quello della Terra dopo gli eventi del primo gioco. Vestirai i panni di Cutter Slade, ex Navy SEAL, dotato dello stesso cinico sarcasmo che aveva negli anni 90. Ma il mondo in cui si ritrova è cambiato e, infine, anche lui dovrà adattarsi."