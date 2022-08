Xbox Elite Controller 2 bianco, Amazon fa trapelare la possibile data d'uscita

Xbox Elite Controller 2 bianco sembra avere una data d'uscita piuttosto vicina, stando a quanto è emerso da Amazon nelle ore scorse, con il celebre sito di e-commerce che sembra essersi lasciato sfuggire il prossimo lancio della nuova periferica.

Come riportato da Tom Warren di The Verge in un tweet, pare che l'Xbox Elite Controller 2 in versione bianca sia comparso su Amazon con data d'uscita fissata per il 2 settembre 2022, salvo poi essere rimosso prontamente, probabilmente dopo che il sito si è accorto dell'errore nell'aver pubblicato l'informazione.



Il Controller Elite bianco era stato avvistato anche lo scorso marzo, ma non ci sono state ancora informazioni ufficiali sulla sua uscita e i dettagli riguardanti prezzo e modalità di acquisto. In base alla fugace comparsa, sembra che questo stia per essere messo a disposizione presso vari shop online tra cui evidentemente Amazon, con lancio previsto per il 2 settembre.

Ovviamente attendiamo informazioni da parte di Microsoft, a questo punto: l'Xbox Elite Controller Series 2 versione bianca non si distingue da quello standard per quanto riguarda le funzionalità, che sono praticamente le stesse del lussuoso controller Microsoft. Si tratta dunque di materiali ed ergonomia migliorati, stick sostituibili, nuova croce digitale, levette nella parte posteriore e customizzazione più completa, ma il tutto nella nuova colorazione "bianca", che appare essere piuttosto un bicolor tra bianco e nero, in stile "panda".