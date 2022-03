Xbox: avvistato un nuovo Controller Elite bianco

Secondo alcuni report su Twitter, sembra ci sia un nuovo Xbox Elite Controller Series 2 in arrivo, in questo caso di colore bianco, o almeno prevalentemente bianco, sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale da parte di Microsoft.

È alquanto difficile capire precisamente se si tratti o meno di un modello nuovo o effettivamente una variazione del Controller Elite Series 2, come in molti stanno riportando, ma le caratteristiche visibili dalla foto, a dire il vero piuttosto sfocata e poco definite, sembrano portare a pensare che sia una semplice variante con un colore inedito.



Come visibile nella foto inserita nel tweet qui sopra, il controller sembra abbia una colorazione prevalentemente bianca, ma forse con alcuni elementi scuri come le impugnature con i grip, che potrebbero essere neri. Difficile capire precisamente di cosa si tratti, ma se la foto non è contraffatta ne sapremo di più molto presto.

In base a quanto possiamo vedere, infatti, i nuovi modelli dell'Xbox Controller Elite Series 2 sembra siano praticamente pronti per il mercato, probabilmente già inviati alla distribuzione, dunque un annuncio ufficiale da parte di Microsoft dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. C'è da sperare che il nuovo modello possa essere al riparo dai problemi di drifting che pare siano emersi su quelli attualmente in commercio, tanto da aver spinto Microsoft ad estendere la garanzia standard in USA.