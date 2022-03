Top 10 italiana videogiochi: Elden Ring è primo, secondo, terzo e quarto; PS5 domina

Tramite IIDEA, abbiamo modo di vedere la classifica di vendita dei giochi in Italia per la settimana che va dal 21 al 27 febbraio 2022. La Top 10 ci indica che Elden Ring è primo, secondo, terzo e quarto. A dominare è PS5.

Partiamo con la classifica complessiva, che unisce le vendite console e PC (fisiche e digitali, dove non indicato diversamente):

Elden Ring - PS5 Elden Ring - PC Elden Ring - PS4 Elden Ring - Xbox Series FIFA 22 - PS4 Horizon Forbidden West - PS4 Leggende Pokémon Arceus - Switch (solo vendite fisiche) Horizon Forbidden West - PS5 Horizon Forbidden Dawn - PS4 GTA 5 - PS4

Come potete vedere, Elden Ring è stato in grado di far rientrare nella Top 10 italiana complessiva un gioco PC e un gioco Xbox Series. Per il nostro mercato, si tratta di un evento non scontato. Per il resto, possiamo notare che tale settimana un solo gioco Switch è stato in grado di rientrare nella Top 10 complessiva. Se però allarghiamo l'analisi alla sola Top 10 console, in decima posizione troviamo Minecraft in versione Switch.

Il boss Sentinella dell'Albero contro il personaggio di Elden Ring

Per quanto riguarda la classifica esclusivamente PC, ecco quanto riportato tramite IIDEA:

Elden Ring GTA 5 Final Fantasy VI Pixel Remaster GTA 4 The Complete Edition XCOM 2 Tom Clancy's Rainbow Six Siege Dragon Ball FIghterZ Borderlands 3 Sid Meier's Civilization VI Red Dead Redemption II

Diteci, quali di questi giochi avete comprato nell'ultimo periodo? Elden Ring sarà probabilmente la scelta di molti. Il gioco è estremamente popolare e un uomo ha pagato $20.000 una Cam Girl per giocare assieme!