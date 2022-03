Elden Ring: uomo paga $20.000 una Cam Girl per giocare assieme, finiscono il gioco in 40 ore

Un giocatore di Elden Ring ha pagato oltre 20.000 dollari una Cam Girl per giocare Elden Ring insieme a lui. Lo streaming privato è durato 40 ore di fila e, pare, i due sono stati in grado di finire il gioco.

L'informazione è condivisa direttamente da CamSoda, piattaforma per video streaming per adulti, che spiega tutta la questione.

L'uomo è Chris, 29 anni, utente di CamSoda "alla ricerca di un po' di compagnia mentre giocava a Elden Ring". L'uomo ha quindi pagato Charley Hart, Cam Girl, un totale di 20.160 dollari per far sì che si unisse a lui. Sono entrati in una chat privata e hanno giocato assieme a Elden Ring. Lo streaming tra i due è durato 40 ore, con giusto delle divertenti pause dal gioco (se capite cosa si intende) ogni poche ore. Si è trattato dello show consecutivo più lungo di sempre su CamSoda.

CamSoda ha quindi intervistato l'uomo e la donna. Prima di tutto, ha posto alcune domande a Chris.

D: L'esperienza è valsa il prezzo?

R: Sì. Di solito gioco alle campagne da solo indossando boxer e mi riempio di carboidrati (pizza, fast food, ecc.) mentre tracanno bevande energetiche. È stato bello avere Charley al mio fianco mentre attraversavo l'Interregno. Abbiamo avuto modo di conoscerci abbastanza intimamente e ci siamo connessi ad un livello più profondo. Ho davvero apprezzato la sua compagnia. Non vedo l'ora di fare partecipare a uno streaming con lei quando uscirà un nuovo grande gioco.

D: Pensi che questo sia il modo migliore per giocare a Elden Ring?

R: Personalmente sì. Potrebbe non essere per tutti, ma ho apprezzato la compagnia di Charley. Ha mantenuto le cose... divertenti.

D: Giocare per 40 ore è stato intenso ed è stata un'esperienza stancante?

R: Sì, è stato molto intenso. Ero determinato a completare il gioco. La prossima volta, se mai farò una campagna completa, farò delle pause.

Successivamente, CamSoda ha posto le seguenti domande a Charley.

D: Questo tipo di lavoro, per una Cam Girl, sta diventando sempre più popolare?

R: Lo è. Era popolare durante la pandemia. Conosco alcune modelle che "giocavano" con i loro clienti. Invece di essere solo una Cam Girl che si esibisce per, diciamo, 7 minuti, ho accompagnato i clienti per lunghi periodi di tempo mentre giocavano, preparavano la cena, mangiavano la cena, ecc. È come uno streaming di lunga durata.

D: È qualcosa che ti piace?

R: Sì! Sono interessata a fare di nuovo qualcosa del genere. Forse non 40 ore consecutive, ma una sessione estesa nel corso di alcune ore può essere divertente.

D: Giocare per 40 ore è stato intenso ed è stata un'esperienza stancante?

R: Era qualcosa che non avevo mai fatto prima. Non avevo mai capito bene quanto siano lunghe 40 ore consecutive. Ci vuole molta resistenza, in più di un modo. Ma io e Chris siamo andati subito d'accordo ed è stato divertente. Abbiamo festeggiato una volta completata la campagna come se avessimo vinto un campionato. È stato un bel traguardo.

Chris non era certo "senza vergine" durante la propria partita

Forse la cosa più sorprendente di questa storia è che i due abbiano fino l'intero gioco in circa 40 ore. Purtroppo CamSoda non ha chiesto quale build i due abbiano scelto: avremmo potuto imparare molto.

Nel frattempo, il numero di giocatori Steam di Elden Ring continua a crescere, non è un successo scontato.