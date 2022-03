Next Level Games: il presidente Douglas Tronsgard si ritira, sono gli autori di Luigi's Mansion 3

Douglas Tronsgard - co-fondatore e presidente del team di sviluppo di Next Level Games, autori (anche) di Luigi's Mansion 3 - dopo 20 anni di carriera ha annunciato il proprio ritiro dal mondo videoludico.

"Dopo oltre 20 anni nell'industria dei videogiochi, sono felice di annunciare il mio ritiro", ha detto in un comunicato. "Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato nel mio viaggio. Un ringraziamento speciale a Nintendo per aver creduto in me e in Next Level Games. È stato davvero un onore far parte dell'incredibile storia di NLG. Non vedo l'ora di iniziare un nuovo capitolo della mia vita, che dovrebbe prevedere molti viaggi con mia moglie."

Douglas Tronsgard

Next Level Games ha lavorato su diversi franchise Nintendo negli ultimi 15 anni, tra cui Mario Strikers Charged, Punch Out!!, Metroid Prime: Federation Force e Luigi's Mansion 2 e 3. Da poco, il team ha annunciato Mario Strikers Battle League per Nintendo Switch, la cui pubblicazione è prevista per giugno.

Lo sviluppatore ha lavorato esclusivamente su giochi Nintendo per un decennio. La sua ultima pubblicazione su piattaforme di console rivali è stata Captain America: Super Solider per Xbox 360 e PlayStation 3, nel 2011.

Nel 2019 ha pubblicato l'acclamato Luigi's Mansion 3, che ha venduto circa 8 milioni di copie durante il suo primo anno - significativamente di più delle altre grandi pubblicazioni di Nintendo nel 2019, come Super Mario Maker 2 (5,5m) e Legend of Zelda: Link's Awakening (4,4m).