The Batman: $57 milioni al botteghino nel primo giorno, meglio di Batman Begins

The Batman ha ottenuto una valida partenza al botteghino. Il reboot di Warner Bros. ha guadagnato 57 milioni di dollari al botteghino negli USA nel primo giorno. Si tratta di un risultato migliore rispetto a Batman Begins nel 2005 (48 milioni di dollari, non è però calcolata l'inflazione).

Secondo le previsioni, The Batman dovrebbe raggiungere 120 milioni di dollari di guadagni negli USA durante il primo weekend. Si tratterebbe del quinto miglior weekend d'apertura del mese di marzo di sempre negli USA. Sarebbe anche il miglior weekend d'apertura del 2022, ma chiaramente ci sarebbe ancora molto tempo per battere tale record.

Batman e Catwoman

Batman v Superman Dawn of Justice ha guadagnato 166 milioni di dollari nel proprio weekend di apertura, quindi The Batman non dovrebbe essere in grado di ottenere lo stesso risultato. Batman v Superman, però, poteva contare su più personaggi di peso, a partire dall'Uomo d'Acciaio per arrivare a Wonder Woman, che appariva per la prima volta proprio in tale film.

Per il momento, comunque, The Batman pare star ottenendo successo. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato: "Lasciate da parte la vostra vita per tre ore scarse. Immergetevi in quelle di Bruce Wayne e di Gotham che, come nelle migliori rappresentazioni di Batman, rappresenta la vera protagonista del film. Matt Reeves è riuscito in un'impresa titanica: realizzare la summa di un lavoro sull'uomo pipistrello che raggiunge qui alcune vette quasi impensabili, seppur sperate fin dalle primissime immagini diffuse. Il Batman di Robert Pattinson è tragico, disperato e torvo e ha tutte le ragioni per esserlo. Il 3 marzo fate la cosa giusta e godetevi questo viaggio, accompagnato magistralmente dalla colonna sonora di Michael Giacchino. Non ve ne pentirete."