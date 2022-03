Activision Blizzard blocca le vendite dei giochi in Russia e triplica le donazioni dei dipendenti

Activision Blizzard ha annunciato che bloccherà la vendita di tutti i propri prodotti sul mercato russo. L'editore di Call of Duty sta sospendendo tutte le vendite dei suoi giochi in Russia e sta triplicando le donazioni dei dipendenti alle organizzazioni di soccorso in Ucraina.

In una dichiarazione pubblicata oggi in un comunicato stampa, il presidente e COO di Activision Blizzard Daniel Alegre ha confermato che l'editore "sospenderà le nuove vendite di e nei nostri giochi in Russia" mentre il conflitto in Ucraina continua. "Continueremo a cercare modi per sostenere il popolo ucraino", dice Alegre. "Voglio rassicurarvi che la sicurezza dei nostri dipendenti è la massima priorità del nostro team di leadership. Stiamo facendo tutto il possibile per assistere i dipendenti, e le loro famiglie, che sono direttamente colpiti da questa tragedia".

I loghi di Activison Blizzard

Daniel Alegre dice anche che Activision Blizzard sta "espandendo le donazioni dei dipendenti 2:1 alle organizzazioni che forniscono soccorso immediato nella regione" e dice che questo sforzo ha raccolto "oltre 300.000 dollari" in beneficenza. "Siamo al fianco del popolo ucraino", aggiunge Alegre, "e forniremo aggiornamenti su qualsiasi nuova azione che prenderemo man mano che questa crisi continuerà a svolgersi".

Sono varie le compagnie che stanno agendo contro il mercato russo, a partire da CD Projekt che ha bloccato la vendita di giochi in Russia e Bielorussia, GOG compreso.