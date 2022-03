Alien: nuovo film in arrivo, "sarà vicino alle proprie radici"

Come segnalato da The Holliwood Reporter, un nuovo film di Alien è in arrivo. Precisamente, a capo del progetto vi è Fede Alvarez, che scriverà la sceneggiatura e dirigerà il film con il benestare di Ridley Scott.

Secondo quanto indicato, Alvazer avrebbe proposto anni fa l'idea per questo nuovo film a Scott, ma nulla era stato realizzato. Recentemente, però, il creatore di Alien avrebbe ricontattato il regista uruguaiano per portare finalmente alla luce quanto propostogli anni fa. 20th Century Pictures ha colto subito l'occasione per produrre il progetto che sarà trasmetto, negli USA, su Hulu.

"Si tratta di una bella storia con un gruppo di personaggi che non avete mai visto prima", ha detto il presidente della 20th Century Pictures, Steve Asbell.

Asbell ha suggerito che il nuovo film non riceverà un budget "gargantuesco" e di conseguenza non vi saranno troppe pressioni sul tipo di produzione e sullo stile. Questo gli permetterà di essere "più vicino alle sue radici".

Alvarez è noto per il suo lavoro su The Evil Dead Remake e Man in the Dark (Dont's Breathe, in orginale).