Gran Turismo 7: video confronto PS5 vs PS4/Pro di Digital Foundry, come regge la old gen?

Digital Foundry ha realizzato un video confronto tra le versioni PS5, PS4 e PS4 Pro di Gran Turismo 7. Potete vedere il filmato qui sopra.

Digital Foundry spiega che "Polyphony Digital ha realizzato tre eccellenti versioni di Gran Turismo 7. Al pari di altri giochi first-party Sony, le versioni PS4 e Pro sono per lo più identiche - risoluzioni a parte. E poiché il motore di base è stato costruito per quella generazione di hardware, è ancora un gioco molto bello - e i miglioramenti chiave del motore (come l'ora dinamica del giorno, il meteo, il rendering delle nuvole, ecc) si fanno strada in tutte le versioni del gioco. Paragonare PS4 Pro a PS5 è quasi come paragonare un gioco per PC ben scalato dalle impostazioni basse/medie a quelle alte/ultra - con l'aggiunta di un notevole aumento della risoluzione."

Più nel dettaglio, si spiega che - su PS4 - Gran Turismo 7 raggiunge i 1080p nativi, mentre su PS4 Pro arriva a 1800p checkerboard. PS5 propone invece 4K nativo tutto il tempo. La console più recente, inoltre, può contare su una maggior chiarezza grafica e meno artefatti causati dall'aliasing. Le texture su PS4 e PS4 Pro sono molto simili, con giusto qualche texture a risoluzione minore sulla console base.

Il motion blur in-game è implementato su PS5 e questo migliora l'immersione e il senso di velocità. Su PS4 base ciò manca, ma su PS4 Pro si può attivare limitando la risoluzione a 1080p. Le prestazioni sono invece accettabili in tutte le versioni, con qualche calo in ogni versione. I caricamenti di Gran Turismo 7, inoltre, sono molto rapidi su PS5 (da 40 a 4 secondi, rispetto a PS4).

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Gran Turismo 7.