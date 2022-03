LEGO Star Wars La Saga Degli Skywalker: requisiti PC minimi e consigliati svelati su Steam

Tramite Steam, abbiamo modo di vedere quali sono i requisiti minimi e consigliati della versione PC di LEGO Star Wars: La Saga Degli Skywalker.

Partiamo con i requisiti minimi PC di LEGO Star Wars: La Saga Degli Skywalker:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-2400 o AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 750 Ti o Radeon HD 7850

DirectX: Versione 11

Memoria: 40 GB di spazio disponibile

Passiamo ora ai requisiti consigliati PC di LEGO Star Wars: La Saga Degli Skywalker:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 3 3100

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 780 o Radeon R9 290

DirectX: Versione 11

Memoria: 40 GB di spazio disponibile

All'interno di LEGO Star Wars: La Saga Degli Skywalker potremo vivere le avventure di tutti e nove i film di Star Wars. Potremo giocare nei panni di centinaia personaggi, buoni o cattivi che siano, così come controllare veicoli di terra, aria e spazio. Combatteremo con le spade laser e con le armi da fuoco, usando in tal caso una visuale in terza persona per mirare al meglio.

Luke e Darth Vader in LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

LEGO Star Wars: La Saga Degli Skywalker è già ora gold: la data di uscita non sarà quindi più rimandata.