LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è Gold, niente più ritardi

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker - gioco di Traveller's Tales - è ora ufficialmente in versione Gold. In altre parole, il videogame non sarà più rimandato e la data di uscita, ovvero il 5 aprile 2022, è confermata.

L'informazione è stata condivisa dall'account ufficiale di LEGO Star Wars Game, il quale afferma: "LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è Gold - fate partire la colonna sonora Throne Room! Congratulazioni al team per il galattico lavoro fatto per produrre il gioco. Una curiosità: quando un gioco è Gold, significa che è pronto per essere spedito!". A seguire, nel tweet viene inserita anche l'immagine che potete vedere qui sotto.

Una famosa scena di Star Wars, ricreata in LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

Ricordiamo che LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker sarà disponibile su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Questo gioco includerà tutti e nove i film principali della saga cinematografica di Star Wars. Ogni gioco avrà cinque missioni di trama e potranno essere giocate nell'ordine preferito dai fan. In totale, vi saranno 300 personaggi giocabili e tanti pianeti da esplorare come Tatooine, Bespin, Endor, Kashyyyk e non solo.

Il sistema di combattimento include attacchi leggeri e pesanti, insieme a poteri della Forza e ai blaster che spostano la telecamera sopra la spalla per rendere più semplice la mira.

Come vi abbiamo detto nel nostro articolo, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è il gioco LEGO più ambizioso di sempre!